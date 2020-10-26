الناخبون في تشيلي يصوتون بأغلبية كبيرة لصالح تغيير الدستور

أعلنت هيئة الإنتخابات في تشيلي أن الناخبين صوتوا بأغلبية كبيرة لصالح تغيير دستور البلاد، الموروث من الحقبة الديكتاتورية لأوجستو بينوشيه.
وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم /الإثنين/ - أنه بعد فرز كافة مراكز الاقتراع تقريبا، صوت نحو 78 % من الناخبين البالغ عددهم 4ر7 مليون ناخب لصالح تغيير الدستور، بينما عارض 22 % الاقتراح.
من جانبه، أقر رئيس تشيلي سيباستيان بينيرا بفوز المعسكر المؤيد لتغيير الدستور، لكنه حذر من أن ذلك مجرد بداية لعملية طويلة .. وقال الرئيس الذي عارض وضع دستور جديد - "إنها بداية الطريق الذي يتعين علينا أن نسلكه معا للاتفاق على دستور جديد لتشيلي".
وكان الناخبون قد أدلوا بأصواتهم أمس الأحد في الاستفتاء للرد على سؤالين، الأول: ما إذا كانوا يرغبون في دستور جديد للبلاد أم لا، والثاني: أي هيئة ينبغي أن تقوم بصياغة الدستور الجديد، فيما يعتبر هذا تصويت الأهم الذي يجري في البلاد منذ العودة إلى الحكم الديمقراطي.
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