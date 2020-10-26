الداخلية الكويتية تفتتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020

فتحت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية الكويتية اليوم الاثنين، باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي 16 (أمة 2020) حتى نهاية العمل الرسمي ليوم الأربعاء الموافق الرابع من نوفمبر المقبل.

وأوضحت (الداخلية) الكويتية، أنه وفقا لأحكام القانون المتعلق بانتخابات أعضاء مجلس الأمة، والقوانين المعدلة له، يشترط لمن يريد ترشيح نفسه أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية، وأن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد وافق في اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر؛ وذلك يوم السبت الموافق الخامس من ديسمبر المقبل.