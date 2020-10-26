لافروف يدعو تركيا لاستخدام نفوذها في ضمان وقف إطلاق النار في قره باغ

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأثنين، تركيا إلى استخدام كامل نفوذها من أجل ضمان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان ، والشروع في مفاوضات جادة حول تسوية الأزمة هناك.

ذكرت ذلك قناة "روسيا اليوم" دون ان تورد المزيد من التفاصيل.