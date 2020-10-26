باكو ويريفان تتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة الأمريكية بعد دقائق من بدء سريانها

تبادلت باكو ويريفان الاتهامات اليوم الاثنين بانتهاك الهدنة الأمريكية مع تأكيد كل منهما على التزامه بها، بعد دقائق فقط من بدء سريان الهدنة الإنسانية في إقليم قره باغ، والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.
وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم)، أن مواقع للقوات الأذربيجانية ومناطق سكنية في قره باغ تعرضت لقصف، مشيرة إلى أن الجانب الأرمني أطلق النار بعد 5 دقائق على بدء سريان الهدنة في الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.
وأوضحت باكو أن القصف استهدف وحدات عسكرية أذربيجانية في قرية سفيان في منطقة لاتشين بمحيط قره باغ، إضافة إلى مدينة تيرتير ومحيطها غربي الإقليم، مؤكدة التزامها الكامل بوقف إطلاق النار.
من جانبه، نفى "جيش الدفاع" في قره باغ الاتهامات الأذربيجانية بخرق الهدنة الإنسانية.. مؤكدا تطبيقها بكل صرامة.
وبدورها، حملت وزارة الدفاع الأرمنية أذربيجان مسؤولية خرق الهدنة عبر قصف مواقع عسكرية في شمال شرق قره باغ، واصفة الاتهامات الأذربيجانية للطرف الأرمني بانتهاك الهدنة بأنها "معلومات مضللة".
وكانت الولايات المتحدة وأذربيجان وأرمينيا قد أعلنت في وقت سابق عن توصلها إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قره باغ ليكون الثالث من نوعه، والأول بوساطة واشنطن.
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