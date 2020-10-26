أرمينيا تتهم أذربيجان بخرق وقف إطلاق النار فى قره باغ

وقالت وزارة الدفاع، إن القوات الأذربيجانية شنت هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية على الجانب الشمالى الشرقى على خط التماس. وهذه الهدنة هى الثانية من نوعها التى تم إعلانها منذ اندلاع التصعيد العسكرى الحاد فى إقليم ناجورنى قره باغ بعد توصل الجانبين إلى اتفاق مماثل فى موسكو يوم 10 من الشهر ذاته خلال اجتماع ثلاثى على مستوى وزراء الخارجية بمشاركة روسيا.

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