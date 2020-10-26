روسيا تُسجل 17 ألفا و347 إصابة جديدة بفيروس ” كورونا” خلال 24...

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد تسجيل 17 ألفا و347 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الــ 24 ساعة الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى مليون و531 ألفا و224 إصابة.

وأفاد بيان للمركز الروسي اليوم الاثنين بأن الإصابات الجديدة سُجلت في 85 منطقة روسية، وكان من بينها 4803 إصابات (27.7%) بدون أعراض سريرية.

وأضاف البيان أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم تسجيله في العاصمة الروسية موسكو بواقع 5224 إصابة، تليها مدينة سان بطرسبورج بـ 715 إصابة، ثم ضواحي موسكو بعدد إصابات بلغ 499 حالة.

وأوضح بيان المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس "كورونا" المستجد أنه تم تسجيل 219 وفاة جديدة بالفيروس التاجي في عموم روسيا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و269 حالة وفاة

.وأكد البيان أن 7574 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليرتفع إجمالي المتعافين في روسيا إلى مليون و146 ألفا و96 شخصا.