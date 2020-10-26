انهيار جديد.. الليرة التركية تتراجع إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار

تراجعت الليرة التركية، صباح اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق مسجلة 8 ليرات مقابل الدولار الأمريكي.

ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، هبطت الليرة إلى 8.0006 مقابل الدولار الأمريكي حتى الساعة 9:24 صباحا في إسطنبول، لتواصل خسارتها بعد تراجع لمدة تسعة أسابيع، وهو أطول خسارة منذ 1999.

وفقدت العملة 25 % من قيمتها هذا العام أمام نظيرتها الأمريكية، لتعد الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة بعد الريال البرازيلي.

وكانت العملة التركية قد تضررت من انخفاض الأسعار الحقيقية وتضاؤل ​​اهتمام المستثمرين الأجانب بالأصول التركية، فضلا عن دخول البلاد في صراعات بشرق المتوسط ودعم أذربيجان في مواجهة أرمينيا، بالإضافة إلى مخاطر العقوبات الأمريكية وأزمة وباء كورونا.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، كان من المتوقع أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 175 نقطة أساس إلى 12 % يوم الخميس الماضي في ظل الأداء الضعيف لليرة والذي أوقدت شرارته بواعث القلق حيال تضخم مرتفع والتناقص الحاد لاحتياطيات النقد الأجنبي.