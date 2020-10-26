في 24 ساعة .. ألمانيا تسجل 8685 إصابة جديدة بـ كورونا

سجلت ألمانيا اليوم، الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث رصدت أكثر من 8600 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فقد أظهرت ارتفاع عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 8685 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة بالفيروس منذ تفشيه في البلاد إلى 437866 حالة .

وكشفت البيانات ارتفاع حالات الوفاة إلى 10056 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة جديدة.

وفي وقت سابق، حذر معهد روبرت كوخ الألماني، من خطورة وضع وباء كورونا في ألمانيا، وذلك بعد ارتفاع قياسي شهدته البلاد، لأول مرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، أعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، الخميس، أن ألمانيا تواجه ارتفاعا

"خطيرًا للغاية" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت البلاد أكثر من 11 ألف إصابة جديدة، في حصيلة يومية قياسية.

وفرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء الماضي، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.