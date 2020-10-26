إصابات كورونا في العالم تتجاوز 42.84 مليون حالة

اظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 42.84 مليون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم في حين وصل إجمالي الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و151596.

واشارت منصة "وورلد ميترز" المتخصصة في الإحصاءات، أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس وصل عدد لأكثر من 31 مليونا و900 ألف شخص.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من الوباء بأكثر من 8608235 و224980 وفاة، تليها الهند 7864811 إصابة و118534 وفاة ثم البرازيل 5380635 إصابة و156903 وفاة.

وبعد ذلك تأتي روسيا بـ 1513877 إصابة و26050 وفاة، ثم فرنسا وبعدها الأرجنتين ثم إسبانيا تليها كولومبيا فالمكسيك ثم بيرو.