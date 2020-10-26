الهند: توفير لقاح كورونا لجميع المواطنين مجانا

أكد وزير الاتحاد الهندي براتاب شاندرا سارانجي حصول جميع سكان البلاد على لقاح فيروس كورونا مجانا، وذلك وسط مطالبة المعارضة بحصول الشعب على اللقاح مجانا وليس فقط ولاية بيهار، مضيفا أن الحكومة سوف تنفق ما يقدر بنحو 500 روبية على تطعيم كل شخص.

وأشارت صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية -اليوم /الاثنين/- إلى أن إعلان الحزب الحاكم /بهاراتيا جاناتا/ عن لقاح كوفيد المجاني لسكان ولاية بيهار -حيث تبدأ انتخابات المجلس هذا الأسبوع- أثار جدلًا؛ مما دفع أحزاب المعارضة لإطلاق انتقادات لاذعة ضد حكومة التحالف الوطني الديمقراطي، بدعوى أن الحزب الحاكم يستغل الوباء لأسباب سياسية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أوضح أنه سيتم توفير لقاحات مجانية لجميع الأشخاص.