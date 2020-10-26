اليابان: لن ننضم إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية كاتسونوبو كاتو، اليوم الاثنين، إن اليابان لن تنضم إلى معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة النووية التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يناير المقبل .. مؤكدا أن بلاده تشارك الهدف من هذه المعاهدة بإلغاء الأسلحة النووية وتسعى إلى تحقيقه، ولكنها تختلف حول كيفية التعامل مع هذه القضية.

وأضاف كاتو - في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة /جابان تايمز/ اليابانية - " أن هذا القرار يرجع لأن البيئة الأمنية المحيطة باليابان متزايدة الصعوبة ولذلك فمن الضروري إحراز تقدم ثابت وواقعي نحو نزع السلاح النووي مع الحفاظ على قدراتنا للردع وتعزيزها للتعامل مع التهديدات ومواجهتها".

ومن المقرر أن تدخل معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ 22 يناير المقبل بعد أن أصبحت هندوراس الدولة الخمسين التي تصدق عليها السبت الماضي. بينما لم تصادق أي من القوى النووية على هذه الاتفاقية.

وحث الناجون من الهجوم النووي عام 1945 على هيروشيما وناجازاكي وغيرهم من النشطاء المناهضين للأسلحة النووية حكومة رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا على التوقيع على المعاهدة التاريخية والرمزية إلى حد كبير،ووفقا لمعاهدة الأمم المتحدة، يتعهد المشاركون فيها، "بعدم تطوير أو اختبار أو إنتاج أو تخزين أسلحة نووية أبدا وتحت أي ظرف من الظروف"، فضلا عن عدم استخدامها أو التهديد باستخدامها،كما سيتم منع الدول التي انضمت إلى الاتفاقية من نشر أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيها".