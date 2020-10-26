الصين تفرض عقوبات على الكيانات الأمريكية المشاركة في بيع أسلحة لتايوان

فرض عقوبات على الكيانات الأمريكية المشاركة في مبيعات الأسلحة إلى جزيرة تايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إقرار وزارة الدفاع الأمريكية مبيعات أسلحة إلى تايوان.

وقال جيان إن الصين أوضحت مرارا أن مبيعات الأسلحة ذات الصلة تقوض سيادة ومصالح الصين الأمنية، وأن بكين أدانت ذلك بشدة.

وأضاف جيان أن الصين وردا على ذلك، قررت فرض عقوبات على الكيانات الأمريكية المشاركة في مبيعات الأسلحة إلى جزيرة تايوان، والتي لعبت ما وصفه ب "الدور الخبيث" في هذه العملية.

وتابع جيان أن الصين تحث الجانب الأمريكي على الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والبيانات المشتركة الثلاثة بين البلدين، ووقف أشكال الاتصالات بما فيها العسكرية مع تايوان.