رئيس وزراء اليابان: تأمين لقاح كاف ضد كورونا بحلول النصف الأول من 2021

قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد اليوم /الاثنين/ إن انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد بدأ في الانخفاض منذ أواخر يونيو الماضي، وإن إدارته تحاول تأمين لقاح كاف لجميع المواطنين بحلول النصف الأول من العام المقبل، وذلك في أول خطاب سياسي له أمام البرلمان منذ توليه منصبه الشهر الماضي، مؤكدا عزم بلاده استضافة أولمبياد طوكيو العام المقبل وأولمبياد المعاقين بطريقة آمنة.

وأضاف سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها، لمنع زيادة عدد الإصابات بشكل كبير وحماية صحة المواطنين وحياتهم كما أنها ستستأنف أيضا تنشيط الاقتصاد.