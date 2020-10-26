قال رئيس الوزراء الياباني سوجا يوشيهيد اليوم /الاثنين/ إن انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد بدأ في الانخفاض منذ أواخر يونيو الماضي، وإن إدارته تحاول تأمين لقاح كاف لجميع المواطنين بحلول النصف الأول من العام المقبل، وذلك في أول خطاب سياسي له أمام البرلمان منذ توليه منصبه الشهر الماضي، مؤكدا عزم بلاده استضافة أولمبياد طوكيو العام المقبل وأولمبياد المعاقين بطريقة آمنة.
وأضاف سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها، لمنع زيادة عدد الإصابات بشكل كبير وحماية صحة المواطنين وحياتهم كما أنها ستستأنف أيضا تنشيط الاقتصاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء اليابان: تأمين لقاح كاف ضد كورونا بحلول النصف الأول من 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.