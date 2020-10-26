فيديو.. أردوعان يسخر من معاناة أحد المواطنين الاقتصادية: اشرب شاى

كعادته، استمر الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، فى التقليل من الأزمة الاقتصادية التى تلحق ببلاده ومعاناة شعبه، إذ سخر من شكوى أحد المواطنين بأنه ليس لديه خبز فى المنزل.





وبحسب موقع "sigmalive"، فأن خطوة أردوغان خلال جولته فى منطقة ملطية التركية، أثارت ضجة كبيرة وردود فعل كثيرة، عندما اشتكى له مواطن من البطالة وصعوبة التغلب عليها، وعدم القدرة على العثور على الخبز، فيرد الرئيس التركى، بإنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاى وقال له: "اشرب هذا الشاى".

وفى الوقت الذى تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادى من خلال توزيع أكياس الشاى.

وتحدث الرئيس التركى فى تجمع لأصحاب المتاجر وسائقى الحافلات المحتجين، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاى التى يحملها رجاله.