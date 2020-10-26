وبحسب موقع "sigmalive"، فأن خطوة أردوغان خلال جولته فى منطقة ملطية التركية، أثارت ضجة كبيرة وردود فعل كثيرة، عندما اشتكى له مواطن من البطالة وصعوبة التغلب عليها، وعدم القدرة على العثور على الخبز، فيرد الرئيس التركى، بإنه وجد ما سمعه مفرطًا وأعطاه علبة شاى وقال له: "اشرب هذا الشاى".
وفى الوقت الذى تمر فيه تركيا بأزمة اقتصادية وصحية، مع انخفاض قيمة الجنيه بشكل مطرد وتجاوز الحالات المصابة بكورونا 2000 حالة يوميًا، يتعامل أردوغان مع شكاوى المواطنين من الانكماش الاقتصادى من خلال توزيع أكياس الشاى.
وتحدث الرئيس التركى فى تجمع لأصحاب المتاجر وسائقى الحافلات المحتجين، ووصف مخاوفهم بشأن الاقتصاد بأنها مفرطة، وحاول أردوغان استرضاء المحتجين من خلال تسليمهم أكياس الشاى التى يحملها رجاله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو.. أردوعان يسخر من معاناة أحد المواطنين الاقتصادية: اشرب شاى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.