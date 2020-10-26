أول تعليق من موسكو على مزاعم بايدن بوجود تهديد روسي لأمريكا

نددت موسكو، اليوم الاثنين، بمزاعم جو بايدن، المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية والمنافس للرئيس دونالد ترامب، حول وجود تهديد روسي .

ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن موسكو تنفي مزاعم جو بايدن بوجود تهديد روسي، مضيفا أن هذا "التهديد" ليس صحيحا على الإطلاق وهو مجرد محاولة لإثارة الكراهية تجاه روسيا.

يأتي ذلك بعد أن قال بايدن، لشبكة سي بي إس يوم الأحد إنه يعتبر روسيا "أكبر تهديد لأمريكا في الوقت الحالي" فيما يتعلق بأمن الولايات المتحدة وتحالفات البلاد.

وأضاف بيسكوف: "هذا ليس صحيحا على الإطلاق، نحن نختلف معه تمامًا".

وتابع: "لا يسعنا إلا أن نأسف لحقيقة أن هذه هي الطريقة التي يتم بها الترويج للكراهية الكاملة للاتحاد الروسي، وأن بلدنا يتم تصويره على أنه عدو. هذا ليس صحيحا".