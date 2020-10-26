رئيس مجلس الدوما الروسي: 38 نائبا بالبرلمان مازالوا في المستشفيات بسبب " كورونا"

قال رئيس مجلس الدوما الروسي(مجلس النواب) فياتشيسلاف فولودين إن عدد النواب، الذين أصيبوا بفيروس "كورونا" وتعافوا منه أو ما زالوا مرضى، وصل إلى 91 نائبا، مشيرا إلى أن هناك 38 منهم الآن في المستشفيات، ونائب واحد في العناية المركزة.

وأضاف فولودين- خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم /الاثنين/-" :"كما تعلمون توفي أحد النواب بسبب هذا المرض، ونحن نتخذ إجراءات معينة للحفاظ على عمل البرلمان"، متابعا" أن مجلس الدوما يبذل قصارى جهده؛ لإدخال أشكال جديدة من العمل مع الانتقال إلى العمل عن بعد، عندما يكون ذلك ممكنا، ويشمل ذلك اجتماعات لجان مجلس الدوما عن بعد واستخدام مكالمات الفيديو الجماعية".

يُذكر أن عضو مجلس الدوما عن كتلة الحزب الشيوعي الروسي فاخا أجاييف توفى في سبتمبر الماضي بسبب كورونا عن عمر ناهز 67 عاما.