خلعن ملابسهن.. إحالة واقعة إهانة سيدات أستراليا فى مطار الدوحة للتحقيق

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وقالت أستراليا إنه تمت إحالة واقعة حدثت فى مطار الدوحة بقطر إلى الشرطة الاتحادية الأسترالية تعرضت خلالها أستراليات لفحص طبى دقيق على مدرج المطار بعد اكتشاف رضيع فى حمام بالمطار.
وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، اصطحب الأمن القطرى عدداً غير محدّد من النساء، من الطائرات الموجودة على مدرج المطار، إلى سيّارات الإسعاف، وتم إجبارهن على خلع ملابسهن الداخلية حيث خضعن للفحص بحثاً عن علامات ولادة حديثة.
وقالت امرأتان لهيئة الإذاعة الأسترالية، إنه طُلب من كل النساء البالغات فى الطائرة بصرف النظر عن سنهن النزول لفحصهن، فيما نقلت المحطة التليفزيونية عن أن الحكومة الفيدرالية تبحث اتخاذ إجراءات تجاه قطر بسبب الواقعة.
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