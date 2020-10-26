أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل القضاضي وآل الزيادي

الامين العام يواسي آل القضاضي وآل الزياديبعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ / جمال عبدالله احمد القضاضي، المستشار بمصلحة الضرائب، الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بعد معاناة مع المرض وبعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع، حيث كان احد الكوادر الكفوءة في مجال العمل المالي.

وفي البرقية التي بعثها إلى يوسف جمال عبدالله احمد القضاضي، واخوانه وكافة ال القضاضي في الدائره 194 بمدينة ذمار ، عبّر أمين عام المؤتمر عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

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كما بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة مماثلة بوفاة الشيخ / مِحمَّد سعد الزيادي الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والإصلاح بين الناس.

وفي البرقية التي بعثها إلى الشيخ / علي احمد سعد الزيادي عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة 200 مديرية الحداء، والشيخ / عبدالله محمد سعد الزيادي واخوانه وكافة ال الزيادي بمديرية الحداء محافظة ذمار ، عبّر أمين عام المؤتمر عن صادق العزاء وعظيم المواساة في هذا المصاب الجلل.. سائلا المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".

