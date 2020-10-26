الكرملين يتهم بايدن بنشر الكراهية ضد روسيا

قال الكرملين الروسى، اليوم الإثنين، إن التصريحات التى أدلى بها المرشح الديمقراطى للرئاسة الأمريكية جو بايدن، تقييم خاطئ وتعزز شعور الكراهية ضد روسيا، وذلك بعدما قال بايدن إن روسيا هى أكبر خطر يهدد الأمنت القومى للولايات المتحدة.





وخلال مؤتمر للصحفيين عبر الهاتف، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "نحن قطعًا لا نتفق مع ذلك.. لا يسعنا إلا أن نشعر بالأسف لانتشار هذه الكراهية المطلقة لروسيا الاتحادية بهذه الطريقة"، حسبما نقلت "رويترز".

وتشهد العلاقات بين موسكو وواشنطن تراجعًا إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، وذلك بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها من أوكرانيا، عندما كان بايدن نائباً للرئيس الأمريكى باراك أوباما آنذاك.

وفى مقابلته مع برنامج "60 دقيقة" الذى تعرضه فضائية "سى بى إس"، أمس الأحد، أشار بايدن إلى روسيا على أنها أخطر تهديد عالمى لواشنطن، فى حين وصف الصين بأنها المنافس الأكبر لبلاده.

وقال المرشح الديمقراطى: "أعتقد أن التهديد الأكبر لأمريكا الآن من حيث اختراق أمننا وتحالفاتنا يتمثل فى روسيا".

وكان بوتين، الذى أشاد فى السابق بالرئيس الأمريكى ومرشح الحزب الجمهورى دونالد ترامب، الذى قال إنه يتطلع لإقامة علاقات أفضل مع موسكو، وقال بوتين إن روسيا ستتعاون مع أى زعيم أمريكى، لكنه أشار إلى خطاب بايدن "الحاد والمناوئ لروسيا".