روسيا تسقط 9 طائرات تركية فى أرمينيا

وبحسب موقع "آسيا تايمز" : "يُنسب لنظام التشويش الروسى إسقاط ما لا يقل عن تسع طائرات تركية مسلحة من طراز بيرقدار استخدمتها أذربيجان للهجوم على قوات أرمينيا". وتم نقل نظام التشويش كراسوخا إلى أرمينيا لمواجهة استخدام الطائرات المسلحة بدون طيار، مثل بيرقدار والطائرات الانتحارية بدون طيار المسلحة الإسرائيلية المعروفة باسم هاروب. ويعمل النظام الآن حول القاعدة العسكرية الروسية الحساسة فى كيومرى بأرمينيا، بعيدا عن منطقة نزاع ناجورنى قره باغ.

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