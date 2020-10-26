لأول مرة .. إيران تسجل قفزة قياسية في إصابات كورونا اليومية

سجلت إيران اليوم، الإثنين، قفزة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حيث سجلت نحو 6 ألاف إصابة جديدة في 24 ساعة فقط.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أعلنت وزارة الصحة الايرانية أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنین 574 الفا و856 شخصا، بعد تسجيل 5960 إصابة جديدة بـ كوفيد-19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم: "توفي 337 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 32 الفا و953شخصا".

وأشارت سادات لاري إلى أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 459الفا و250 شخصا لغاية الان، بينما يوجد4982 شخصا في وضع حرج.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان 4 ملايين و753 الفا و 357 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.

وقررت السلطات الإيرانية إغلاق المزارات الدينية في طهران وقم ومشهد اعتبارا من اليوم الاثنين ولمدة شهر كامل للحد من تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت السلطات الإيرانية، الخميس الماضي، فرض إجراءات مشددة على 43 مدينة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".