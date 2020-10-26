الكرملين يأسف لتصريحات بايدن بأن روسيا تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف بأن المحاولات التي تُبذل في الولايات المتحدة لغرس الكراهية تجاه روسيا تثير الأسف لدى الكرملين.
وتعليقا على تصريح للمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جوزيف بايدن بأن روسيا تشكل أكبر تهديد للولايات المتحدة؛ قال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية - حسبما أوردت وكالة أنباء " تاس" الروسية - إن "هذا ليس صحيح بتاتا، ونحن لا نتفق مع هذا القول على الإطلاق من قبل بايدن".
وأضاف بيسكوف: "لا يسعنا إلا أن نأسف ؛ لأنه بهذه الطريقة يتم زرع الكراهية المطلقة تجاه روسيا ويتم وضع بلادنا في خانة الأعداء، والأمر ليس كذلك طبعا".
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