تفتقر الحيادية.. رئيس أذربيجان يتهم مجموعة مينسك بمحاولة إنقاذ أرمينيا

اتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، اليوم الاثنين، مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والقائمة بدور الوسيط في النزاع حول إقليم قره باغ، بمحاولة "إنقاذ" أرمينيا ، وافتقارها للحيادية.

وتتوسط مجموعة مينسك، التي ترأسها روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، في محادثات قره باغ للسلام منذ وقف إطلاق النار بين الطرفين عام 1994.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال علييف، في خطاب للشعب اليوم الاثنين: "ما هو نشاط مجموعة مينسك هذه؟ هل تستطيع أو تريد الضغط على المحتل؟ لا.. لقد أثرت هذه القضية أكثر من مرة: إذا كنت تريد حل المشكلة، فمن الضروري فرض عقوبات على أرمينيا.. الأمر بين يديكم ، فأنتم أعضاء دائمون في مجلس الأمن الدولي، بإمكانكم حل المشكلة الملحة".

وتابع: "أقول لداعمي أرمينيا إن أردتم إنقاذها فقولوا لها أن تنسحب من أراضينا، فبكلمة منكم ستنسحب".

وأضاف الرئيس الأذربيجاني، أن من يريدون وقف إطلاق النار يرسلون أسلحة إلى أرمينيا"، وأن لديه قائمة بأسماء تلك البلدان.

وقال: "بمجرد شروعنا في تحرير أراضينا من الاحتلال بدأنا نتعرض للضغط من جميع الأطراف.. ولماذا فشلت مجموعة مينسك في حل المشكلة لمدة 28 عاما؟ الرحلات والاجتماعات والمفاوضات - سئمنا من هذه المفاوضات مع العدو".

وتابع علييف: "اليوم كل القدرات محشودة ضدنا، وتحملت الأمر لمدة شهر، شهر كامل! لم أتحدث عن ذلك لكنا سئمنا فعلا، هذا أولا، وثانيا، يجب أن يكون الوسيط محايدا، وإذا لم يكن كذلك فعليه أن يسحب ترشيحه.. على الدول الوسطاء أن تبتكر وظيفة جديدة لنفسها"، مشيرا إلى أن أذربيجان تمكنت من تحرير أجزاء كبيرة من أراضيها بنفسها دون مساعدة الوسطاء.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأذربيجاني، أن بلاده تريد حل النزاع بشأن إقليم ناجورني كاراباخ بالوسائل السياسية والعسكرية، مهددا باستخدام مقاتلات "إف-16" التركية في حالة العدوان الأجنبي ضد بلاده.

يأتي ذلك في الوقت الذي تبادلت فيه أذربيجان وأرمينيا، اليوم الاثنين، الاتهامات بانتهاك الهدنة الإنسانية في إقليم كاراباخ، والتي تم التوصل إليها بوساطة أمريكية.