السعودية تسجل 357 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في مؤتمرها الصحفي اليومي اليوم الاثنين بشأن مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 357 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 345232 حالة .
وقالت الوزارة السعودية أنه تم تسجيل 361 حالة تعاف جديدة ليصبح بذلك إجمالي عدد حالات المتعافين من الفيروس 331691 حالة.
وأكدت الصحة السعودية تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5313 حالة وفاة.
وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 8228 والحالات الحرجة 784 حالة.
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