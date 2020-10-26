روسيا تعلن موعد بدء صناعة لقاح "سبوتنيك- V" ضد كورونا

أعلنت شركة روسية متخصصة في إنتاج الأدوية، اليوم الاثنين، عن نيتها البدء في الإنتاج الصناعي للقاح الروسي الأول لفيروس كورونا المستجد، "سبوتنيك-V"، قبل حلول شهر ديسمبر المقبل.

ووفقا لـ "روسيا اليوم" الروسية، قال رئيس مركز جامالي، ألكسندر جينتسبورج، اليوم الاثنين، أن تطعيم 85 في المئة من الأشخاص الذين يتلقون لقاح " سبوتنيك V " لا تظهر لديهم أي أعراض جانبية.

وأضاف جينتسبورج، على هواء قناة "روسيا 24" أن : "الأعراض الجانبية تظهر لدى نحو 15 في المئة من الذين يتلقون اللقاح، أي أن 85 في المئة من الذين يتلقون هذا اللقاح لا تظهر لديهم أعراض جانبية أو أي إزعاج".

وذكر الخبير أن من بين الأعراض الجانبية المحتملة للقاح ارتفاع حرارة الجسم إلى 38 درجة، وآلام بالرأس، ووجع العضلات واحمرار في موقع الحقن.

وكانت وزارة الصحة الروسية سجلت أول لقاح في العالم للوقاية من فيروس كورونا المستجد، طوره مركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وقال الرئيس البوليفي لويس آرسي، الذي فاز في الانتخابات قبل أيام قليلة، إن بوليفيا تعتزم شراء لقاح فيروس "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا، مضيفا: "أفهم أن اللقاح ليس معروضًا للبيع بعد، وأعتقد أنه قد تمت مناقشته بالفعل حتى تكون بوليفيا من أوائل الدول التي تمتلكه".