أخبار اليمن : تكريم أبو راس وغازي في مفتتح المهرجان الزراعي بصنعاء

تكريم أبو راس وغازي في مفتتح المهرجان الزراعي بصنعاءافتتح اليوم بكلية الزراعة جامعة صنعاء المهرجان الزراعي السنوي، الذي يصادف الاحتفال بالايام العالمية للبن والمرأة الريفية والغذاء، وتزامناً مع احتفالات اليمن بذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

وفي الافتتاح الذي حضره دولة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ووزراء التعليم الفني والتدريب المهني غازي احمد علي والزراعة عبدالملك الثور والتخطيط والتعاون الدولي عبدالعزيز الكميم، ومحافظ سقطرى هاشم السقطري وعدد من القيادت السياسية والتنموية، أكد عضو المجلس السياسي الاعلى احمد الرهوي على ضرورة الاتجاه نحو الزراعة والاهتمام بها حتى نصل الى الاكتفاء الذاتي، خاصة بعد العدوان والحصار الذي يعتبر درس في ضرورة اللاهتمام بالزراعة.

وقال الرهوي إن تطوير وتنمية الزراعة لن يكون إلا وفق خطط وبرامج سليمة، وذلك من خلال العلم التي لا تبنى وتنهض الأمم والشعوب الا بالعلم والبحوث العلمية، والاهتمام بالتعليم الفني والمهني حتى نغطي احتياجات السوق ويصبح المجتمع مكتفي من مخرجاته، والذين من خلالهم نعزز مصادر الانتاج على طريق الوصول الى الاكتفاء الذاتي.

واستعرض وزير الزراعة والري عبدالملك الثور النجاحات التي حققتها الوزارة وقطاعاتها المختلفة رغم العدوان الغاشم والحصار الجائر وانعدام الاستثمارات، حيث تم زراعة مزرعة شرعة ومزرعة رباط القلعة محافظة إب وتخصيصها لبذور القمح والبقوليات وغيرها، كما تم عمل استراتيجية لتطوير زراعة البن وزيادة انتاج شتلات البن التي وصلت الى أكثر من مليون شتلة خلال العام الماضي.

وأشار وزير الزراعة الى زيادة مساحات زراعة البن وإحلالها مكان زراعة القات في عدد من المناطق، وإنشاء مركز بحوث خاص بالبن يتبع هيئة البحوث الزراعية، وكذا زيادة صادرات البن وبأسعار عالية.

بدوره شدد رئيس جامعة صنعاء الدكتور القاسم عباس شرف الدين على ضرورة الاهتمام بالمنتج المحلي والحد من إغراق السوق المحلية بالمنتجات الخارجية، خاصة منتجات أعداء اليمن من دمروا مقدراتها وقتلوا ابنائها، وهو ما يجب أن تكون التنمية جبهة لا يقل شأنها عن بقية جبهات العزة والشرف.

ونوه الى أن الجامعة اتخذت عدد من التدابير التي من شأنها تطوير المنضومة الزراعية، حيث تم افتتاح كلية الطب البيطري والتي تم قبول اكثر من 100 طالب هذا العام علاوة على 30 طالب العام الماضي، كما أعلن رئيس جامعة صنعاء قبول كافة الطلاب المتقدمين لكليتيّ الزراعة والطب البيطري بالنظام العام وتحويل طلاب الموازي والنفقة الخاصة الى النظام العام.

وخلال حفل افتتاح المهرجان الزراعي السنوي الذي يستمر لمدة اربعة ايام تم تكريم عدد من رواد العمل الزراعي ووزراء الزراعة السابقين ومن ضمنهم وزير الزراعة الأسبق الشيخ صادق بن أمين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام، وأمينه العام- وزير الزراعة الأسبق الاستاذ غازي أحمد علي محسن.

