أخبار اليمن : المؤتمر وحلفائه يدينون الإساءات للإسلام ورسوله ويعدونها تعد على الحقوق والحريات

المؤتمر وحلفائه يدينون الإساءات للإسلام ورسوله ويعدونها تعد على الحقوق والحرياتأدان المؤتمر الشعبي العام وحلفائه أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي بشدة الإساءات الممنهجة ضد خاتم الانبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم والتي تتخذ أشكالا مختلفة سواء عبر نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للرسول محمد أو عبر التصريحات التي تنتقص من الرسول ومن الديانة الإسلامية بشكل عام .

واعتبر المؤتمر وحلفاؤه أن التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بشأن الاسلام ودفاعه عن الرسوم المسيئة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم تندرج في إطار التعدي على مقدسات المسلمين ومعتقداتهم وممارسة العنصرية ونشر ثقافة الحقد والكراهية ضد الآخر وهو أمر مدان ومرفوض ولا يمكن القبول به خصوصا حين يصدر من شخص بموقع رئيس دولة.

وأكد المؤتمر وحلفاؤه أن الادعاء بأن هذه الإساءات حرية راي وتعبير ليس سوى مغالطة مفضوحة وتبرير لا يمت للحقيقة بصلة ذلك أن حرية الرأي حين تصل إلى التعدي على معتقدات ومقدسات الآخرين تتحول الى انتهاكات وتعد على حقوق الإنسان وحريته، مشيرا إلى أن المؤتمر وحلفاؤه يرفضون أي إساءة ليس لنبي الاسلام محمد بل ولكافة الانبياء والرسل والديانات السماوية.

ودعا المؤتمر الشعبي العام وحلفائه كافة الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الإساءات والعمل على ايقاف هذه المواقف التي تؤجج الكراهية بين الشعوب ونشر ثقافة احترام معتقدات ومقدسات الآخرين ..

