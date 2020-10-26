الجيش الليبي: توقيع قطر على اتفاقيات أمنية مع الوفاق خرق لاتفاق جنيف

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، اليوم الاثنين، إن توقيع قطر على اتفاقيات أمنية مع ميليشيا حكومة الوفاق يمثل خرقا لاتفاق جنيف الأخير.

وحسب بيان للمتحدث قال فيه: "إن ما قامت به قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من إستخدام لعملائها في ليبيا اليوم بتوقيع ماسمته اتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي".

كان وزير الخارجية بحكومة الوفاق في ليبيا، محمد سيالة، ووزير الداخلية فتحي باشاغا وصلا إلى الدوحة اليوم الاثنين، للقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

يأتي ذلك في الوقت الذي انطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين اليوم الاثنين، في وقت يسود فيه أمل كبير عقب التوقيع على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار بإنهاء الأزمة.

وكشفت ممثلة الأمم المتحدة، ستيفاني وليامز عن نية مجلس الأمن الدولي معاقبة كل من يعرقل اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا الموقع في جنيف.

وأعلنت وليامز أن اللقاء المباشر سيصادف يوم 9 نوفمبر في العاصمة التونسية، حيث وجّهت البعثة الدعوة لـ 75 مشاركة ومشارك من ليبيا يمثلون كافة أطياف المجتمع الليبي السياسية والاجتماعية للانخراط في أول لقاء للملتقى السياسي الليبي الشامل عبر التواصل المرئي.

كما كشفت أن اختيار المشاركين في الملتقى جاء بناء على مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل. وتضم المجموعة ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى القوى السياسية الفاعلة من خارج نطاق المؤسستين.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الهدف الأسمى لملتقى الحوار السياسي الليبي هو إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة وحول الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا وإعطاء الشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.