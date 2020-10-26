لتدعيم المصالحة الوطنية.. بومبيو: واشنطن تتطلع إلى تعيين مبعوث أممي لليبيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الاثنين، عن تطلع واشنطن إلى تعيين مبعوث أممي لليبيا لتدعيم المصالحة الوطنية؛ حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ترحيبها بالإعلان عن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، مؤكدة تطلعها إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي «ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية».

ووفقا لبوابة "الوسط" الليبية، قال بيان لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الإثنين: إن الاتفاق «وقع على الصعيد الوطني في محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف في 23 أكتوبر الجاري»، مشيدا بدور المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز في تسهيل المحادثات العسكرية التي توجت بتوقيع الاتفاق.

وأضاف البيان: «نثني على القيادة الليبية من جميع الأطراف لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة، ومن الأهمية بمكان أن يستمر هذا التقدم وأن تدعم جميع أطراف النزاع هذا النجاح».

وأشار إلى ضرورة مغادرة جميع المقاتلين الأجانب ليبيا في غضون 90 يومًا «والسماح لليبيين بتقرير مستقبلهم»، متابعا: «نحن نتطلع إلى نتائج منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة ودعم نقل السلطة إلى سلطة تنفيذية جديدة للتحضير للانتخابات الوطنية، كما نتطلع إلى التعيين السريع للأمين العام للأمم المتحدة لمبعوث خاص جديد لليبيا لضمان إحراز تقدم في جهود الأمم المتحدة لدعم المصالحة الوطنية الليبية».

ودعا البيان جميع الليبيين إلى «مواصلة البناء على الزخم الإيجابي لاتفاق وقف إطلاق النار، وجميع الجهات الخارجية إلى دعم هذه العملية».

ويشكل توقيع الاتفاق خطوة للأمام، فى إطار الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى حل الصراع الدائر فى ليبيا منذ سنوات.