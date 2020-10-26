البنك الأهلي Ahli Bank تقوم بتقديم بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية “دون لمس”

البنك الأهلي Ahli Bank يقوم بتقديم تقنيه جديده وهى استخدام بطاقة الخصم المباشر والبطاقة الائتمانية “بدون لمس“وذلك عند إجراء معاملات الدف عند نقاط الدفع وبطريقة غاية في السهولة وذلك عن طريق تمرير البطاقة الائتمانية على الجهاز الموجود في أماكن البيع المختلفة وستجد أن عمليه الدفع لن تستغرق ثواني معدوده ودون أن يحتاج المواطن ألي إدخال الرقم السرى واستخدام هذه التقنية توفر وتختصر الوقت كثيراً وتجنب المواطنين الوقوف والانتظار في أماكن نقاط الدفع كثيرا وتجنب الازدحام يمكن للمواطنين استخدام بطاقه الخصم المباشر والبطاقة الائتمانية من البنك الأهلي Ahli Bank في أي مكان ترى فيه الرمز عند أماكن نقاط الدفع عند شراء المواطن أي مشتريات بمبلغ قيمته 300 ريال أو اقل.

مستوى أمان متطور تحدث عمليات الدفع بطريقه أمنه ومن خلال بروتوكول متقدم من الناحية التقنية ويتم ذلك بفضل الشريحة الذكية “chip” داخل البطاقات التي توفر اعلي درجات الأمان للمواطنين.

الشعور بقدر اكبر من الراحة حيث تكون جميع معاملات الدفع بطريقة اكثر سهولة وإتمام عمليات الدفع بطريقه سهلة دون الحاجة إلي الانتظار أو التزاحم وسيوفر هذا كثيرا على المواطن وعلى التاجر أيضاً

تجربه مصرفية فريده من نوعها حيث اصبح المواطنين غير مقيدين بحمل النقود في المحافظ لدفع الاحتياجات اليومية البسيطة هذا يمكن للمواطنين شراء جميع احتياجات واليومية سواء كانت بكميات صغيره أو كبيرة.

وداعاً لتلف البطاقة حيث لم يعد من الضروري إدخال الرقم السرى أو التوقيع للمصادقة علي عمليات الدفع عند أماكن نقاط البيع المختلفة.

البنك الأهلي Ahli Bank ومزايا بطاقات “دون لمس”كيف يتم إجراء دون لمس ؟

يتم عن طريق استخدام تقنيه الاتصال القريب المدي لإجراء الدفع ,وهذه التقنية لاسلكيه وتستخدم ترددات لاسلكيه لإعداد اتصال وتنقل البيانات بين البطاقات المدعومة بتقنيه”NFC”وأجهزة نقاط البيع عند التاجر ولإجراء الدفع ويتم إجراء ذلك بتمرير البطاقة فوق أجهزة نقاط البيع أو وضع البطاقة بالقرب منها استمع إلي النغمة حتى يظهر أمامك الضوء الخضر في الجهاز والذي يؤكد نجاح عمليه الدفع.وفى حالة فقدان أو سرقه البطاقة كل ما عليك فعلة هو إعلام البنك فورا ليتم إيفاق البطاقة وتعتبر البطاقة الائتمانية “دون لمس”من البنك الأهلي تعتمد على تقنية التواصل قريب المدى مثل البطاقات الحالية بمجرد إجراء أي عملات مصرفيه سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال الخاص بالعميل. و يمكن لحاملي بطاقة الائتمان الحالية الحصول على بطاقة الائتمان الجديدة “دون لمس” من البنك الأهلي و كل ما عليك فعلة فقط هو التوجه إلى البنك لاستبدال بطاقتك الائتمانية الحالية ببطاقة ” دون لمس “من بنك الأهلي و زيار ة اقرب فرع لك.

واكد البنك الأهلي انه ليس عليك سوى الذهاب بالى احدي فروع البنك الأهلي للحصول على البطاقة الائتمانية” دون لمس “,تعرف على افضل القروض الشخصية التي يقدمها البنك الأهلي بمختلف أنواعها في هذا المقال.