هدف يودع 3000 ريال مكافأة للمتدربين السعوديين في برنامج تمهير

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فرص تدريبية للمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن فرص عمل بمكافأت مالية رائعة، وذلك من خلال برنامج تمهير حيث يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج في المملكة العربية السعودية، فالهدف الرئيسي هو تدريب المواطن على بيئة عمل حقيقية في جهة معروفة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال تفاصيل الفرص التدريبية من خلال برنامج تمهير.صندوق تنمية الموارد البشرية _ برنامج تمهير:
يعد صندوق تنمية الموارد البشرية من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، وهو يضم العديد من البرامج ومنها (برنامج تمهير – دروب – صيفي – برنامج دعم التوظيف – برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية – وبرنامج دعم العمل الحر)، حيث يعد برنامج تمهير برنامج تدريب على رأس العمل تم توجيه إلى الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وذلك بهدف تدريب المؤهلين في المؤسسات الحكومية والشركات في القطاع الخاص بهدف اكتساب خبرة ومهارة تفيد في إعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.ضوابط وشروط المتقدم للبرنامج:
- أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية
- ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً
- لم يتم الاستفادة من البرنامج سابقاً
- أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى.
- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة.
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مكافأة مالية يتم منحها للمستفيدين من هذا البرنامج، حيث وصلت قيمة المبلغ المتفق عليه شهرياً 3000 ريال سعودي لمدة تتراوح من ثلاث إلى ستة شهور، علماً بأن الوقت المستغرق لدراسة الأهلية عند التقديم هو حوالي 30 يوم من تاريخ التقديم على البرنامج، ويتم الصرف في التاريخ المحدد له من قبل إدارة البرنامج يكون بعد 10 إلى 15 من كل شهر.
ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يقوم بتوفير تأمين ضد أخطار العمل المتدرب و شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي، وضرورة تسجيل المتدربين والتحقق من توافر شروط الأهلية بهم، وذلك من خلال الدخول عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ويقر الطالب بالالتزام بكافة الضوابط الخاصة ببرنامج تمهير، وقد أشار البرنامج إلى أنه في حالة عدم التواصل مع البرنامج يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية له.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدف يودع 3000 ريال مكافأة للمتدربين السعوديين في برنامج تمهير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.