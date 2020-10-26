هدف يودع 3000 ريال مكافأة للمتدربين السعوديين في برنامج تمهير

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن فرص تدريبية للمواطنين السعوديين الذين يبحثون عن فرص عمل بمكافأت مالية رائعة، وذلك من خلال برنامج تمهير حيث يعد هذا البرنامج من أفضل البرامج في المملكة العربية السعودية، فالهدف الرئيسي هو تدريب المواطن على بيئة عمل حقيقية في جهة معروفة، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكل متابعينا من خلال هذا المقال تفاصيل الفرص التدريبية من خلال برنامج تمهير.

صندوق تنمية الموارد البشرية _ برنامج تمهير:

يعد صندوق تنمية الموارد البشرية من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية، وهو يضم العديد من البرامج ومنها (برنامج تمهير – دروب – صيفي – برنامج دعم التوظيف – برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية – وبرنامج دعم العمل الحر)، حيث يعد برنامج تمهير برنامج تدريب على رأس العمل تم توجيه إلى الخريجين والخريجات السعوديين من الجامعات المحلية والخارجية، وذلك بهدف تدريب المؤهلين في المؤسسات الحكومية والشركات في القطاع الخاص بهدف اكتساب خبرة ومهارة تفيد في إعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل.

أن يكون المتقدم حامل للجنسية السعودية ليس ملتحقاً بأي عمل حالياً لم يتم الاستفادة من البرنامج سابقاً أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة البكالوريوس أو أعلى. أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة.

ضوابط وشروط المتقدم للبرنامج:آلية الدعم في برنامج تمهير:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مكافأة مالية يتم منحها للمستفيدين من هذا البرنامج، حيث وصلت قيمة المبلغ المتفق عليه شهرياً 3000 ريال سعودي لمدة تتراوح من ثلاث إلى ستة شهور، علماً بأن الوقت المستغرق لدراسة الأهلية عند التقديم هو حوالي 30 يوم من تاريخ التقديم على البرنامج، ويتم الصرف في التاريخ المحدد له من قبل إدارة البرنامج يكون بعد 10 إلى 15 من كل شهر.

ومن الجدير بالذكر أن البرنامج يقوم بتوفير تأمين ضد أخطار العمل المتدرب و شهادة خبرة بعد إتمام البرنامج التدريبي، وضرورة تسجيل المتدربين والتحقق من توافر شروط الأهلية بهم، وذلك من خلال الدخول عبر البوابة الوطنية للعمل “طاقات”، ويقر الطالب بالالتزام بكافة الضوابط الخاصة ببرنامج تمهير، وقد أشار البرنامج إلى أنه في حالة عدم التواصل مع البرنامج يمكن التواصل من خلال الصفحة الرسمية له.