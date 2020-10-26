المقاطعة ليست حلا .. خبراء لـ دوت الخليج : أوروبا تجنى حصاد احتضانها للإرهابيين

وبعد خمس سنوات من الحادث الأشهر فى فرنسا عام 2015 بعد ضرب مكتبها لنشرها رسوم مسيئة للرسول محمد، وفور إعادة نشرها للرسوم المسيئة للرسول، عرض صامويل باتياستاذ بمدرسة هذه الرسوم للنبى محمد، فى حصة دراسية عن حرية التعبير، ليتعرض بعدها لحادث إرهابى يهز فرنسا، ويخرج رئيسها، إيمانويل ماكرون، ليعبر عن رأيه قائلا إن الرسومات لن تتوقف وأنها لا تعبر إلا عن حرية الرأى.

ولعبت "سوشيال ميديا" دورا كبيرا هذه المرة لنشر عدة وقائع تحدث فى فرنسا، منها إعادة نشر الصور على مبان فى فرنسا، بالإضافة إلى منشورات أخرى تتحدث عن اضطهاد المسلمين وإغلاق المساجد فى باريس، مما يشعل غضب الشعوب العربية والإسلامية التى تطالب الآن بمقاطعة المنتجات الفرنسية، و لكن بعيدا عن المقاطعة هل هناك حلول أخرى، خاصة أن مقاطعة هذه المنتجات لايعنى ضرب الاقتصاد الفرنسى، بل ضرب اقتصاد دولة التصنيع، وهو ما يعنى ضرب اقتصاد الدول العربية أيضا، فهل هناك حلول أخرى، خاصة أن هناك شعورا بالتمييز الشديد فبعد الانفتاح الذى طال العالم أجمع.

والجميع يعلم أن هناك قوانين ضد إنكار الهولوكوست، فإذا أردت السؤال عما حدث لليهود بعد الحرب العالمية الثانية سيكون الرد عليك بالسجن فى العديد من الدول الأوروبية ومنهم فرنسا نفسها.

ويقول السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن حل مثل هذة الأزمات يكون دبلوماسيا من خلال المشاورات بين السفراء والتحدث بصورة لائقة وودية، ولفت النظر إلى الاحترام المتبادل، موضحا أن الأزمة لا تكمن فى انتقاد الدين الإسلامى فقط بل جميع الأديان السماوية، مشيرا إلى أن الجريدة والرئيس الفرنسى لا يؤمنون بالأديان.

المقاطعة ليست حلا

وفى تصريحات لـ"دوت الخليج"، أكد أن هناك مفارقات غريبة فمثلا لا يستطيع أحد التحدث عما حدث لليهود فى حرب العالمية الثانية حتى وإن كان من يتساءل باحث، وتجرم الدول ذلك منذ عام 1986 بداية من ألمانيا ثم فرنسا وإنجلترا وعدد من دول أوروبا، ولكن التطاول على أى دين يعتبرونه حرية رأى.



وعن التناول الإعلامى، أكد الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن هذة القضية لا تحتمل الكثير من المزيدات، فبعدما تحدث شيخ الأزهر وعبر الكثير عن رأيهم، وتفاوتت عمليات التعبير عن الرأى من انتقاد هادئ إلى شديد ودعوة للمقاطعة سواء الاقتصادية أو السياسية، و هو ما رفضه علم الدين، مؤكدا أن حل الأزمة ليس فى المقاطعة وإنما بالنظر لأسباب هذا الهجوم على الإسلام.

وأشار إلى أن السبب الرئيسى للأزمة الأخيرة أن فرنسا أصبحت تكتوى بنار الإرهاب، فمقتل المدرس الفرنسى ليس حادثة الطعن الأولى، والحلول تأتى فى عدة خطوات، أولها التركيز على دعوات حوار الأديان، بقيادة شيخ الأزهر لإيضاح وإيصال صورة الإسلام الصحيحة.

أضاف: "ثانيا، الحوار الإعلامى مع الغرب بعد التحذيرات العديدة التى أطلقناها الإرهاب الذى لا دين له ولا وطن، فجزء كبير من أزمة الإرهاب التى تعانى منها الدول الأوروبية سماحهم باستضافة وإعطاء اللجوء السياسى للجماعات الإرهابية وتمويلهم لقنوات للتعبير عنهم، مما زاد من التطرف فى هذى الدول ليروا فى النهاية أن هؤلاء هم من يصدروا صورة الإسلام لهم، فهناك علاقات استراتيجية وسياسية واقتصادية قوية مع دولة مثل فرنسا يجب أن نحميها ولكن لا مانع من مراجعة الأصدقاء إن اخطأوا".

نبتة أوروبية



واتفق معه فى الرأى الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى، بأن المقاطعة مرفوضة بالنسبة للعلاقات الدولية، ويجب البحث فى أسباب الأزمة فيرى صاى ان صورة المسلمين لم تكن كما كانت عليه منذ 40 عاما، مضيفا: "لكن تصديرنا للمتطرفين هو ما شوه صورتنا لدى الغرب، دولة مثل تركيا تستغل ذلك بسبب أزمتها مع فرنسا حول المتوسط والأزمات الأخرى، لذا تروج للمقاطعة مستغلة عواطف المسلمين فى العالم العربى للترويج لمصالحها الخاصة".

تابع: "فرنسا لم تجد حجم إدانات للحادث الإرهابى، مثلما وجدت لحملات المقاطعة التى يروج لها، لذلك يجب أن تكون الحكومات أعقل من ذلك، وجود المتطرفين فى هذه الدول، ومنذ أيام الرئيس الأسبق مبارك احتضنت الدول الأوروبية المتطرفين على أنهم معارضين للرأى، مما زرع نواة الإرهاب والتطرف وهو ما تجنيه هذه الحكومات الآن من إرهابيين ومشوهيين نفسيا".