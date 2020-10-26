وكان وزير الصحة الروسى، ميخائيل موراشكو، أكد فى وقت سابق، أن لقاح فيروس كورونا "سبوتنيك V" يظهر نتائج جيدة فى اختبارات ما بعد التسجيل، مشيرا إلى عزم بلاده زيادة إنتاج اللقاح، ومؤكدا أن "نتائج زيادة الإنتاج مثيرة للإعجاب".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدء إنتاج اللقاح الروسى ضد كورونا قبل حلول ديسمبر المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.