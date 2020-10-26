اليونان : تركيا أصبحت وكالة سفر للإرهابيين

وفى تصريحات أعقبت اجتماعا مع نظيره الروسى سيرجى لافروف، قال دندياس: "من الواضح أن تركيا تستثمر فى تصعيد التوترات"، رغم دعوات من الأصدقاء والشركاء بالابتعاد عن ذلك، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية.

وأضاف وزير الخارجية اليونانى، أن تركيا أصبحت وكالة سفر للإرهابيين، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن اليونان مستعدة لكل الاحتمالات.

وتابع: "إذا ما طلب شخص ما فجأة منا التوسط باستخدام علاقاتنا مع شخص أو طرف ما، فنحن بالطبع مستعدون لمثل ذلك الاحتمال".