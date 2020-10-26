فرنسا : لن نحاور الإرهابيين فى مالى

أكد وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الإثنين، أنه من من غير الممكن إجراء حوار مع التنظيمات الإرهابية فى مالى، وذلك خلال أول زيارة لمسؤول فرنسى كبير إلى البلد الإفريقى منذ انقلاب 18 أغسطس الماضى.





وفى تصريحاته للصحفيين من باماكو، قال وزير الخارجية الفرنسى: "لنقل الأمور بوضوح كبير: هناك اتفاقات السلام، ثم هناك المجموعات الإرهابية التى لم توقع اتفاقات السلام.. الأمور بسيطة"، حسبما نقلت "فرانس برس". ولدى سؤاله عن احتمال عقد حوار مع التنظيمات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش، أكد لودريان أن موقف فرنسا هو أيضًا موقف "دول مجموعة الساحل، إنه موقف المجتمع الدولى وموقف مجلس الأمن". فيما أشار رئيس وزراء مالى، مختار عوان، إلى أن الحوار الوطنى الشامل، الذى عقد فى أواخر 2019 فى مالى، أشار بوضوح إلى ضرورة عرض الحوار مع التنظيمات المسلحة.

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