اليونان: تركيا تحولت إلى وكيل سفريات للإرهابيين والمرتزقة

أكد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس داندياس، اليوم الاثنين، أن تركيا أصبحت بمثابة "وكالة سفريات" للمسلحين والإرهابيين في سوريا ونشرهم في عدة جبهات للقتال.

وأعرب داندياس عقب مباحثات عقدها مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف في أثينا، عن قلقه إزاء الدور الذي تلعبه تركيا في سوريا، مشيرًا إلى أن أنقرة أصبحت وكيلة سفريات للإرهابيين والمسلحين هناك، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "أنا أعربت عن قلقي حيال الدور السلبي الذي تلعبه تركيا في سوريا والذي يتسبب في الإطاحة بالإنجازات التي تم تحقيقها".

وتابع: "أعربت كذلك عن قلقي حيال تحول تركيا إلى وكيل سفريات للإرهابيين الذين يتم إرسالهم من هناك إلى جبهات مختلفة للقتال".

وقصد وزير الخارجية اليوناني في تصريحاته الاتهامات الدولية الموجهة إلى تركيا بنقل المرتزقة والإرهابيين من سوريا إلى ليبيا وإقليم كاراباخ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.