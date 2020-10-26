"في مصلحة السودان".. حميدتي يؤكد تمسكه بالتطبيع مع إسرائيل

أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ "حميدتي"، اليوم الاثنين، تمسكه بقرار التطبيع مع إسرائيل لأنه يصب في مصلحة السودان حسب رأيه.

وقال دقلو في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية إن "اتفاقنا مع إسرائيل سيستمر حتى العلاقات الكاملة، لقد جاملنا على حساب السودان كثيرا وآن وقت الانفتاح على العالم".

وأضاف: "السودان ليس أول دولة توقع مع إسرائيل ونحن مع القضية الفلسطينية"

وأكد حميدتي أن الهيئة التشريعية ستصادق على اتفاق السلام مع إسرائيل بأغلبية لأنه في مصلحة السودان.

ونفى نائب رئيس مجلس السيادة السوداني وجود أي علاقة بين شطب اسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وقرار التطبيع مع إسرائيل .

وتابع: "مصلحة السودان تأتي بالدرجة الأولى، وإنه آن الأوان لإخراجه من العزلة التي يعانيها منذ 30عاما".

وأضاف: "السودان يعول على الحصول على مساعدات من إسرائيل في مجالات الزراعة والاقتصاد والتكنولوجيا وغيرها".