بالفيديو : الملك يطمئن على المصابين الأردنيين في فرنسا

دوت الخليج :- اطمان جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا مساء اليوم الاحد على المصابين الاردنيين في فرنسا . وكان شاب اردني وشقيقته تعرضا لاعتداء وضرب من قبل سيدة ورجل في فرنسا لسبب عنصري . " frameborder="0" width="425" height="350">



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