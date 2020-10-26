عزل قبل العمرة للقادمين من خارج السعودية

الرياض ـ وكالات: كشف نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط عن أربعة مستويات سيجري الاعتماد عليها لقياس مدى تفشي فيروس كورونا، وقياس مستوى المخاطر في الدول التي يفد منها المعتمرون ،وأكد في تصريحات صحفية أنهم سيخضعون لحظة وصولهم إلى الأراضي السعودية من مختلف المنافذ لعزل طبي يستمر ثلاث أيام قبل أداء مناسك العمرة وقال إنه جرى تخصيص 10% من الطاقة التشغيلية للفنادق المؤهلة لإسكان المعتمرين لوضع حالات العزل والاشتباه فيها، وستقدم السعودية وفقا لسياستها العلاج لجميع المتواجدين من خلال خدمة التأمين الشامل. وعن العدد المسموح به لكل فوج لأداء المناسك قال نائب وزير الحج والعمرة إن العدد سيصل إلى 3300 معتمر لكل فوج ويسمح لهذا الفوج بالتواجد داخل الحرم قرابة ثلاث ساعات لأداء مناسك العمرة لضمان تطبيق الإجراءات، وسيكون دخول الأفواج عبر مراكز تجمع المعتمرين التي أنشأتها وزارة الحج والعمرة، بالتنسيق المباشر مع الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.

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