أخبار اليمن : تدشين حملة نظافة مجتمعية في العاصمة صنعاء

تدشين حملة نظافة مجتمعية في العاصمة صنعاءدشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور اليوم، حملة النظافة المجتمعية بأمانة العاصمة في إطار الاستعداد لاستقبال المشاركين في الفعالية الاحتفالية الكبرى بذكرى مولد الرسول الخاتم، والتي تستمر ثلاثة أيام.

وعقب التدشين أشاد رئيس الوزراء بدور الوزراء المعنيين وأمين العاصمة ومحافظي المحافظات ومساعديهم والوكلاء ومدراء المديريات وكافة المسئولين الذي يضطلعون بدور محوري وأساسي في التحضير والترتيب لاستقبال يوم عظيم في حياة الأمة الإسلامية وهو المولد النبوي الشريف .. مؤكداً أن هذا اليوم يوم كبير وعظيم بالنسبة لليمنيين.

وقال "نريد أن نرد في هذا اليوم من خلال العاصمة صنعاء على كل الإساءات بحق الرسول الأعظم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم".

وأضاف " هناك بعض النزوع لدى البعض لإلغاء هذه الاحتفالية الدينية في وقت يحاولون فيه لتأصيل احتفالات أخرى ربما تتجه صوب تل أبيب أو بعض العواصم الغربية، وربما هم يحتفلون بعيد ميلاد رئيسهم دونالد ترامب أو رئيسهم بنيامين نتنياهو أكثر من احتفالهم بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام".

وأشاد الدكتور بن حبتور، بجهود المسئولين بأمانة العاصمة وعواصم المحافظات لاستقبال هذا الحدث الهام بتهيئة المناخات والساحات والشوارع ومنها أعمال التنظيف".

واعتبر احتفاء الشعب اليمني بالرسول الكريم، تشريفا للأمة كلها وليس فقط لليمنيين وصنعاء على وجه الخصوص، لما لهذه المناسبة من أبعاد رفيعة تتظافر فيها جهود اليمنيين وتحديدا الذين قرروا أن يحتفلوا بيوم ميلاد المصطفى عليه الصلاة والسلام هذا العام احتفاءً استثنائياً.

وقال "نريد أن نقول كشعب يمني للعالم أجمع أن محمداً صلى الله عليه وآله وسلم لديه أمة عظيمة تمتد من شرق الكرة الأرضيّة إلى غربها وأن صنعاء تحولت إلى محور هذه الأمة باحتفائها المشرف بمناسبة عظيمة".

وعبر رئيس الوزراء عن ثقته في نجاح هذه الحملة والتفاعل الكبير من قبل الجميع بمساهمتهم في تنظيف الأحياء والشوارع.

من جانبه أكد أمين العاصمة حمود عباد أن الأمانة بكافة طواقمها تعمل بجهد مكثف لإظهار العاصمة صنعاء وأطرافها ومديرياتها بحلة مبهجة، بما يليق بعظمة مناسبة المولد النبوي.

وأشار إلى الحرص على الاستعداد الأمثل لإحياء هذه المناسبة الدينية، بما يعزز من ارتباط اليمنيين بالرسول الأعظم دينياً وأخلاقياً ومحبة ودليل تمسكهم بنهجه وسيرته العطرة.

وأكد عباد أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة في حملة النظافة لإبراز أقوى صور الابتهاج والاحتفال بما يتناسب وحجم الذكرى وعظمتها في قلوب أهل اليمن وحبهم وولائهم لرسول الله .. مثمناً تشريف رئيس الوزراء لتدشين الحملة بأمانة العاصمة.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لصندوق النظافة والتحسين بالأمانة فضل الروني أن الصندوق سخر قدراته استعداداً للاحتفالية الكبرى بذكرى المولد النبوي وإظهار العاصمة بمظهر جمالي يليق بمقام وعظمة النبي الخاتم.

وبين أن الحملة تستهدف كافة مديريات أمانة العاصمة ومداخلها وخصص لها ثلاثة آلاف عامل نظافة و350 معدة بين غرافات وشيولات وقلابات.

