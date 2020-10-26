ويأتى تسجيل العدد الأخير منخفضًا، نظرًا لعدم إبلاغ بعض الولايات الفيدرالية ببياناتها خلال عطلة الأسبوع يومى السبت والأحد، حسبما أفادت تقارير إخبارية.
وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، يوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة شهد قفزة لإضافة حالات سجلت الخميس، وجرى الإبلاغ عنها بشكل متأخر بسبب مشكلة تقنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجل 8685 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.