ألمانيا تسجل 8685 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ويأتى تسجيل العدد الأخير منخفضًا، نظرًا لعدم إبلاغ بعض الولايات الفيدرالية ببياناتها خلال عطلة الأسبوع يومى السبت والأحد، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وذكر معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية فى ألمانيا، يوم السبت، أن عدد الإصابات الجديدة شهد قفزة لإضافة حالات سجلت الخميس، وجرى الإبلاغ عنها بشكل متأخر بسبب مشكلة تقنية.