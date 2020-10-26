إصابة سكرتيرة فى ديوان بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فأن أطباء نتنياهو يدرسون فحص ما إذا كان يتعين على رئيس الوزراء نتنياهو وطاقمه الدخول فى حجر صحى. جدير بالذكر أن نتنياهو سبق وأن خضع لعدة فحوصات لفيروس كورونا، ودخل الحجر الصحى مرتين على الأقل خلال الأشهر الماضية.

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