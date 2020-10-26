أذربيجان : مقاتلات إف 16 التركية متواجدة فى إحدى قواعدنا الجوية

قال مساعد رئيس أذربيجان، حكمت حاجييف، اليوم الإثنين، إن مقاتلات تركية من طراز "إف – 16" متواجدة فى قواعد أذربيجان الجوية، لكن لم تشارك فى المعارك، متهمًا أرمينيا بأنها بدأت القصف الذى خرق الهدنة بين البلدين.





وتبادلت أرمينيا وأذربيجان، اليوم الإثنين، الاتهامات بشأن خرق الهدنة فى إقليم ناغورنى قره باغ. وقال حكمت فى تصريحات لـ"العربية"، إن بلاده لا تؤيد مشاركة خارجية فى صراع قره باغ، موضحًا أن هناك مقاتلات تركية موجودة فى قواعد أذربيجان، ولكنها لا تشارك بالحرب. وأشار حكمت، إلى أن هناك مقترحات على الطاولة لحل أزمة الإقليم الانفصالى، قال مساعد رئيس أذربيجان:"لدينا أدلة على خرق أرمينيا للهدنة فى إقليم ناغورنى قره باغ". ورفض مشاركة أى أطراف خارجية فى الأزمة قائلا: "لا نؤيد مشاركة أى أطراف خارجية فى أزمة إقليم ناغورني قره باغ". كما أقر بوجود تدخل تركيا فى الأزمة: "مقاتلات تركية من طراز إف – 16 متواجدة فى إحدى قواعدنا الجوية، لكنها لم تشارك فى المعارك".

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