المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية ينفى اضطهاد المسلمين

قال رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، المحاور الرئيسى للسلطات الفرنسية العامة، محمد موسوى، اليوم الإثنين، إن المسلمين غير مضطهدين فى فرنسا، وذلك فى ظل تكثيف الدعوات والتظاهرات الداعية لمقاطعة المنتجات الفرنسية فى الشرق الأوسط، ردًا على تصريحات الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بشأن الرسوم المسيئة للنبى محمد.





وفى تصريحات لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال موسوى، إن "فرنسا دولة كبيرة والمواطنين المسلمين غير مضطهدين، يبنون مساجدهم بحرية، ويمارسون ديانتهم بحرية". ودعا رئيس المجلس الفرنسى للديانة الإسلامية، المسلمين إلى الدفاع عن مصالح البلاد فى مواجهة الدعوة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

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