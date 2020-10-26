إيران تسجل 337 وفاة و6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، قالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبى الإيرانية، سيما سادات لارى، إن إجمالى الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد قد وصل إلى 32953 حالة مؤكدة.
وأشارت المتحدثة الإيرانية، إلى أن 4982 من المصابين بفيروس كورونا فى وضع حرج، بينما تجاوز عدد المتعافين 459 ألفًا.
تشير البيانات التى تجمعها جامعة جونز هوبكنز إلى أن إيران تأتى فى المرتبة الـ13 عالميًا من حيث إجمالى عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا.
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