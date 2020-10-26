مفاوضات لافتتاح أول فرع لمستشفى هداسا-عين كارم الإسرائيلي فى دولة عربية

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، اليوم الاثنين، أن مستشفى "هداسا-عين كارم" الإسرائيلية تجري اتصالات ومفاوضات مع مسئولين في دولة الإمارات لفتح فرع لها بإمارة دبي.

وأفادت القناة أن مدير المستشفى، زئيف روشتين، زار دبي الأسبوع الماضي وأجرى اتصالات مع مسئولين إماراتيين لإنشاء فرع للمستشفى في دبي.

وقال روتشين إن "هذا الاقتراح هو ثورة، أن نقيم مستشفى هداسا كقوة عظمى طبية في الإمارات العربية المتحدة".

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "تم الاتصال من خلال مسؤولين ورجال أعمال أمريكيين، ويتم تقديم ميزانيات وهياكل ضخمة للمستشفى"، موضحة أنه "سيتم نقل أطباء من القدس إلى دبي وسيتم تشكيل فريق لدراسة وفحص التفاصيل".

واضافت: مستشفى "هداسا" "يعاني من أزمة ميزانية حادة تفاقمت خلال جائحة كورونا، وبات من الصعب دفع رواتب موظفيه".

ووقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام في 13 أغسطس الماضي في البيت الأبيض بوساطة أمريكية وتبعها بعد ذلك توقيع إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل، وإعلان السودان عن نيته لتوقيع اتفاق السلام مع دولة الاحتلال كذلك.