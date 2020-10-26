موريتانيا تعرب عن استيائها من التحريض على الإسلام واستفزاز مشاعر المسلمين

أعلنت موريتانيا استياءها الكبير من التحريض على الإسلام واستفزاز مشاعر المسلمين بالإساءة إلى النبي محمد- صلوات الله وسلامه عليه. ونددت الخارجية الموريتانية- في بيان بثه التلفزيون الموريتاني، اليوم الإثنين- بالسلوك الذي يتنافى مع حرية التعبير، مؤكدة تبنيها للبيان الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي بهذا الخصوص.

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