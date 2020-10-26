قبل 8 أيام من انتخابات تاريخية.. 60 مليون أمريكي يصنعون المفاجأة

أدلى أكثر من 60 مليون أمريكي بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية قبل ثمانية أيام ، وهي وتيرة قياسية قد تؤدي إلى أعلى نسبة مشاركة للناخبين منذ أكثر من قرن ، وفقا لبيانات من مشروع الانتخابات الأمريكية، اليوم الاثنين.

تعد هذه الحصيلة أحدث علامة على الاهتمام الشديد بالمنافسة بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب والمنافس الديمقراطي جو بايدن ، فضلًا عن رغبة الناخبين في الحد من خطر تعرضهم لـ COVID-19 ، الذي أودى بحياة حوالي 225000 شخص في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

يتمتع الديمقراطيون بميزة كبيرة في التصويت المبكر بسبب اعتناقهم الاقتراع عبر البريد ، والذي كان الجمهوريون يدلون به تاريخيا بأعداد كبيرة لكنهم تجنبوا ذلك وسط هجمات متكررة لا أساس لها من قبل ترامب الذي يقول إن النظام عرضة لعمليات احتيال واسعة النطاق.

بشكل عام ، يتمتع الديمقراطيون تقريبًا بميزة اثنين لواحد في أرقام التصويت المبكر.

دفع المستوى المرتفع للتصويت المبكر مايكل ماكدونالد ، الأستاذ بجامعة فلوريدا الذي يدير مشروع الانتخابات الأمريكية ، إلى توقع إقبال قياسي للناخبين الأمريكيين بنحو 150 مليونًا ، يمثلون 65٪ من المؤهلين للتصويت ، وهو أعلى معدل منذ عام 1908.

أظهرت البيانات أن الناخبين الأمريكيين أدلوا بالفعل بعدد من الأصوات المبكرة خلال هذه الحملة الرئاسية أكثر مما فعلوا في عام 2016 بأكمله عندما تجاوزوا 47 مليونا في وقت سابق من هذا الشهر.