الدخول الى منصة مدرستي | رابط منصة مدرستي مباشر

يبحث الطلاب السعوديون عن طريقة الدخول الى منصة مدرستي الإلكترونية، حتى يتمكنوا من مواصلة العملية التعليمية التي أصبحت تُتاح بشكل إلكتروني بعد أزمة كورونا 2020، لذلك سنقوم في هذا المقال بتوضيح كيفية التسجيل في منصة مدرستي من البداية، وكذلك توضيح طريقة الدخول للطلاب الذين قد نسوا كلمة المرور الخاصة بهم.

منصة مدرستي

تعتبر منصة مدرستي من أهم الوسائل الوقائية التي أجرتها وزارة التعليم لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لأن من خلال تلك المنصة الإلكترونية تسير عملية التعليم في المملكة بصورة مستمرة، دون انقطاع وبصورة مواكبة للتطورات التكنولوجية الحديثة.

الدخول الى منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم بالمملكة طريقة الدخول إلى المنصة الإلكترونية، حيث يقوم كل طالب بتسجيل حساب شخصي له على المنصة ليتم من خلاله عمليات التدريس، وللدخول إلى المنصة اتبع الآتي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة مدرستي.

قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم، وكلمة مرورك الخاصة.

يقوم الطلاب بإنهاء التمارين الرياضية الصباحية.

يتم دخول الطلاب تباعاً، ثم يدخل مدرس الحصة في الوقت المحدد في الجدول المدرسي.

يقوم المعلمين بأداء العملية التعليمية، من حيث الشرح، وتوجيه الأسئلة للطلاب.

في نهاية الوقت المقرر، يقوم المعلم بتلخيص الدرس، ليسهل الفهم للطلاب.

ويقوم كل طالب بحل بعض أسئلة على ما تم شرحه، حتى يقيم المعلم مدى استيعاب الطلاب لما تم شرحه.

وهذا هو شكل اليوم الدراسي من خلال المنصة التعليمية، وتلك الطريقة تنمي مهارات الطلاب الفكرية، والمهارات النقدية، حيث يقوم الطلاب بتحضير المادة المقررة في اليوم الدراسي قبل الحضور للشرح من قِبل المعلم، ويقوم الطلاب بمناقشة المعلم حول أي أسئلة صعبة قد واجهتم عند قراءتهم للدرس في أول مرة.

التسجيل في نظام نور

وتسهيلاً لعملية التسجيل أو الدخول الى منصة مدرستي ، فقد أتاحت وزارة التعليم نظام نور، ليقوم أولياء الأمور بالتسجيل من خلاله أيضاً، وللتسجيل في نظام نور الإلكتروني اتبع التالي:

أولاً يجب الدخول إلى منصة نور. يتم كتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور، إذا كنت قد قمت بالتسجيل من قبل، أو قم بالضغط على “تسجيل ولي أمر جديد”. يتم استلام رمز تأكيد من خلال رسالة الهاتف الذي تم تسجيله في الحساب . ثم اضغط على “تسجيل”.

وبذلك يكون قد اتضح لنا كيفية التسجيل في منصة مدرستي، وكذلك توضيح نظام نور، الذي يقوم أولياء الأمور بالتسجيل فيه، لمتابعة العملية التعليمية لأبنائهم.