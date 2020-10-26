أخبار اليمن : المؤتمر يجدد مساندته للشعب الفلسطيني وادانته لتطبيع بعض الانظمة مع العدو الصهيوني

المؤتمر يجدد مساندته للشعب الفلسطيني وادانته لتطبيع بعض الانظمة مع العدو الصهيونيالتقى رئيس الدائرة الاعلامية بالمؤتمر الشعبي العام الاستاذ طارق الشامي ومعه رئيس المركز الاعلامي بالمؤتمر عبدالملك الفهيدي اليوم القائم بأعمال ممثل حركة حماس الفلسطينية في اليمن معاذ أبو شمالة.

وخلال اللقاء رحب طارق الشامي بقيادات حركة حماس في اليمن، مجددا موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت في دعم ومساندة الشعب الفلسطيني ونضاله ضد المحتل الصهيوني وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف .

واشار رئيس اعلامية المؤتمر الى اهمية توحد كافة الفصائل الفلسطينية لمواجهة المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وهو مابات واضحا من خلال هرولة بعض الانظمة العربية نحو التطبيع مع العدو الصهيوني بما يمثله ذلك من خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني ،حاثا الفلسطينين الى مخاطبة الشعوب العربية والاسلامية التي تقف الى جانبهم وترفض ما تنفذه الانظمة الحاكمة من سياسات تخدم العدو الصهيوني وما يسمى بمشروع الشرق الاوسط الجديد الذي يهدف الى تحويل الكيان الاسرائيلي الى شرطي المنطقة .

من جانبه اكد القائم بأعمال ممثل حركة حماس في اليمن اعتزاز وتثمين الشعب الفلسطيني بشكل عام وقيادات حماس بشكل خاص بمواقف الشعب اليمني وبمواقف المؤتمر الشعبي العام تجاه الفلسطينين ،مؤكدا ان مواقف المؤتمر كانت السباقة في مساندة اخوانهم الفلسطينين ،ومشيرا الى المواقف الاخيرة التي اعلنها المؤتمر ضد سياسات التطبيع التي باتت تنتهجها بعض الانظمة مع العدو الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية.

حضر اللقاء من جانب حركة (حماس) مسؤول العلاقات السياسية بمكتب الحركة عبدالله هادي، والمسؤول الاعلامي خالد قاسم.

